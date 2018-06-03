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В Японії відкрився готель, в якому можна орендувати кота

В Японії відкрився готель, в якому дозволяють орендувати до себе в номер кота.

Кіт

В японському селищі Югавара відкрили готель з кафе, де можна подружитися з місцевим котом та орендувати тварину у свій номер, повідомляє Sora News 24.

У так званому котокафе можна пограти з тваринами за 1800 єн (430 грн.). При бажанні відвідувачі можуть орендувати кота у свій номер за 800 єн (190 грн.) на годину.

Одному з постояльців готелю так сподобалася послуга, що він поділився захопленим постом про неї у соціальних мережах.

Після цього маловідомий готель зіткнувся з великим попитом з боку туристів і був вимушений підняти ціни на свої послуги.

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До слова, фото чорного метиса лабрадора в компанії більше 30 псів викликало чималий ажіотаж у мережі та стало об’єктом фотожаб.

Фото: mituyasann

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