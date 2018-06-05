Курйоз під час інтерв’ю: журналіст 11 разів перебив Путіна і встановив рекорд

Австрійський журналіст Армін Вольф 11 разів перебив президента Росії Володимира Путіна під час інтерв’ю.

Зрештою російський лідер не витримав. “Дайте мені сказати, в кінці кінців!” – цитує його слова журналіст Дмитро Смирнов у своєму Twitter.

При цьому він уточнив, що Вольф нібито побив рекорд американської журналістки, ведучої телеканалу NBC News Мегін Келлі.

Вона також перебивала російського президента під час інтерв’ю у березні 2018 року.

«Дайте мне сказать, в конце концов»: Австрийский журналист Армин Вольф 11 раз перебил Путина за полтора часа интервью, побив достижение Мегин Келли pic.twitter.com/g94NrZJlSz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 июня 2018 г.

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До речі, раніше ми повідомляли, що Кім Чен Ин хоче зустрітися з Путіним.