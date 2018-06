Прем’єр Нідерландів помив підлогу в будівлі парламенту

Марк Рютте випадково пролив чашку кави на вході у парламент.

Потім забрав швабру в прибиральниць і під їх оплески сам витер за собою пляму від кави.

Dutch Prime Minister Mark Rutte dropped his coffee cup today in Parliament, then cleaned up the mess himself under loud cheers of the Parliament’s cleaners. pic.twitter.com/hHhcP24YHQ

— Cees Van Beek ‏(@ceesvanbeek) 4 июня 2018 г.