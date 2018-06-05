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Прем’єр Нідерландів помив підлогу в будівлі парламенту

Прем’єр-міністр Нідерландів помив підлогу після того, як пролив каву.

Марк Рютте випадково пролив чашку кави на вході у парламент.

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Потім забрав швабру в прибиральниць і під їх оплески сам витер за собою пляму від кави.

Раніше Факти ICTV писали, що у столиці Венесуели Каракасі метрополітен обслуговує пасажирів безкоштовно. Це через те, що закінчився папір, на якому друкувалися квитки.

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