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Путін розлютився після спілкування з журналістом – карикатура

Відомий художник Сергій Йолкін опублікував карикатуру, на якій президент Росії Володимир Путін намагається позбутися журналіста.

Володимир Путін

Карикатуру Сергій Йолкін опублікував в Facebook.

На зображенні Путін і журналіст сидять на стільцях після інтерв’ю.

Журналіст дякує президенту РФ за інтерв’ю.

– Ось тільки важіль заїло, який відкриває люк під вами, – відповідає Путін.

Читайте: Прем’єр Нідерландів помив підлогу у будівлі парламенту

До слова, австрійський журналіст Армін Вольф 11 раз перебив президента Росії Володимира Путіна під час інтерв’ю.

Фото: Сергій Йолкін

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