У Пенсільванії школярка Еллісон Клосс прийшла на випускний із картонним зображенням Денні ДеВіто. У відповідь на це актор прийшов у бар із її картонною копією.

У Пенсільванії школярка Еллісон Клосс прийшла на випускний із картонним Денні ДеВіто, оскільки не змогла знайти підходящого партнера на випускний вечір серед однокласників.

За словами Клосс, вона обирала між ДеВіто та телеведучим Біллом Наєм, однак фігуру ДеВіто було легше дістати. На Amazon вона коштує всього $100.

Разом із картонним актором школярка купила візок, щоб возити фігуру.







Школярка прийшла на випуск із картонним ДеВіто. Реакція актора вразила / 4 фотографии

Читайте: У РФ школярам вручили грамоти з гербом України

Відповідь не змусила себе чекати. Режисер серіалу В Філадельфії завжди сонячно Роб Макелхенні опублікував фотографію Денні ДеВіто, що сидить у барі з картонною фігурою випускниці.

– Гей, Еллісон. Чув, ти взяла картонного Денні на випускний. Який збіг. Він взяв картонну Еллісон у Paddy’s (Бар. – Ред.), – написав Макелхенні.

Ми також писали про випускника, який виставив на продаж школу за $12 тис.

Фото: robmcelhenney, Allison Closs