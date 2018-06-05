Цікаве щось буде? Ні! Презентація Apple стала мемом

На щорічній конференції для розробників WWDC слайд, який показала Apple, породив масу мемів серед журналістів і розробників.
Іноді Apple показує на WWDC нові моделі телефонів, планшетів і ноутбуків, але у цьому році представники компанії говорили тільки про програми. У відповідь на питання про те, чи будуть об’єднані операційні системи macOS та iOS, Apple вивела на екран величезний напис “No.” (“Ні.”)
Журналісти і розробники перетворили цей слайд на головний мем конференції і тепер описують ним свої невиправдані очікування від презентації.
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Як відомо, на конференції WWDC 2018 Apple представила нові операційні системи iOS 12, watchOS 5, Mac OS Mojave.
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