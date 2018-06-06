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Боже, благослови Америку! Як Трамп забув слова патріотичної пісні

Президент США Дональд Трамп забув слова пісні Боже, благослови Америку (з англ. God bless America. – Ред.).

На церемонії Вшановуючи Америку виступали оркестр морської піхоти і хор армії США.

Трампу вдалося проспівати тільки два рядки з Боже, благослови Америку, інших слів він, очевидно, вже не знав.

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Потім глава держави спробував відкривати рот під спів хору.

Нагадаємо, на початку року Дональд Трамп заплутався в словах під час виконання гімну США на футбольному матчі в Атланті.

Відео: Zach Crutcher.

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