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Дівчина випадково спіймала м’яч келихом і стала зіркою Twitter

Американська вболівальниця Габріела Димарко стала справжньою зіркою соціальних мереж після того, як зловила келихом з пивом бейсбольний м’яч.

Інцидент стався під час гри регулярного чемпіонату Головної ліги бейсболу (MLB) Атланта Брейвс – Сан-Дієго Падрес.

Після однієї з невдалих подач снаряд полетів по неймовірній траєкторії і потрапив чітко у стакан дівчини.

Під бурхливі овації стадіону дівчина випила все пиво, а наступного дня ролик з інцидентом став хітом у Twitter.

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До речі, шведка перейменувала сина після курйозу у тату-салоні.

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