PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Гола велосипедистка у прозорому дощовику прокотилася по вулицях (18+)/

Гола велосипедистка у прозорому дощовику прокотилася по вулицях (18+)

У Пермі біля торгового центру помітили дівчину, яка їхала на велосипеді абсолютно гола. На ній був один дощовик.

Очевидці події припустили, що перехожа програла спір або стала жертвою однієї з релігійних сект, повідомляє URA.RU. Інші ж припустили, що це наслідки тренінгів особистісного зростання, інші засумнівалися у душевному здоров’ї дівчини.

– Це флешмоб проти підняття цін на бензин. Пересідаємо на велосипед, з такими цінами крім поліетилену і одягнути на себе нічого, – кажуть перехожі.

Також у соціальній мережі звернули увагу, що це не перший подібний випадок за останній час.

Читайте: Курйоз під час інтерв’ю: журналіст 11 разів перебив Путіна і встановив рекорд

До речі, раніше у Ростові-на-Дону вагітна жінка розгулювала містом без одягу. При цьому вона курила цигарку.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка