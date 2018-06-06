Гола велосипедистка у прозорому дощовику прокотилася по вулицях (18+)

У Пермі біля торгового центру помітили дівчину, яка їхала на велосипеді абсолютно гола. На ній був один дощовик.

Очевидці події припустили, що перехожа програла спір або стала жертвою однієї з релігійних сект, повідомляє URA.RU. Інші ж припустили, що це наслідки тренінгів особистісного зростання, інші засумнівалися у душевному здоров’ї дівчини.

– Це флешмоб проти підняття цін на бензин. Пересідаємо на велосипед, з такими цінами крім поліетилену і одягнути на себе нічого, – кажуть перехожі.

Також у соціальній мережі звернули увагу, що це не перший подібний випадок за останній час.

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До речі, раніше у Ростові-на-Дону вагітна жінка розгулювала містом без одягу. При цьому вона курила цигарку.