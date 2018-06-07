Пряма лінія Володимира Путіна у 2018 році сповнена драматизму та театральності. Соцмережі намагаються відгадати теми, які згадає президент РФ.

Президент РФ Володимир Путін веде традиційну Пряму лінію, в якій тепер беруть участь також глави регіонів.

Незважаючи на новий формат, соцмережам нудно. Вони вважають, що пряма лінія у цьому році особливо нічим не відрізняється від попередніх.

Пряма лінія повна “драматизму” та театральності. На екранах – звернення росіян і чимало показухи.



Путін-бінго! Нова гра в мережі затьмарила пряму лінію президента РФ / 2 фотографии

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Крім того, в мережі поширюється картинка Путін-бінго. Згідно з правилами гри, від президента РФ очікується вимовити певні фрази та слова.

Серед популярних у цьому році – Крим і Кримський міст, вільний інтернет, малайзійський боїнг, Україна, Донбас, а також санкції.

























Путін-бінго! Нова гра в мережі затьмарила пряму лінію президента РФ / 13 фотографий

Раніше в мережів з’явилася карикатура з Путіним, на якій президент РФ намагається позбутися журналіста.