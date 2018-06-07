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Замість батута: хаскі грається з величезною свинею

В інтернеті стрімко набирає популярності відео, на якому хаскі намагається розворушити величезну свиню.

Відео на платформі Reddit опублікував користувач з ніком lislejoyeuse.

Ролик, на якому маленький цуцик хаскі намагається розрухати свого друга, за короткий час став вірусним.

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Відео вже зібрало понад 10 тис. переглядів.

puppy and his friend don’t exactly have matching energy levels from r/AnimalsBeingJerks

Раніше Факти ICTV писали, що в Японії відкрився готель, в якому дозволяють орендувати до себе в номер кота.

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