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ЧС з футболу в Росії – Путін “представив” секретну розробку

Відомий художник Сергій Йолкін намалював карикатуру, на якій президент РФ Володимир Путін представляє нову розробку до чемпіонату світу з футболу.

Карикатуру Сергій Йолкін опублікував у Facebook.

На зображенні Путін стоїть і хвалиться нової “атомної” розробкою.

– Наші секретні вчені створили атомний футбольний м’яч, з непередбачуваною траєкторією, – каже президент РФ.

Читайте: Путін-бінго! Нова гра в мережі затьмарила пряму лінію президента РФ

До слова, відомий художник Сергій Йолкін опублікував карикатуру, на якій президент Росії Володимир Путін намагається позбутися журналіста.

Фото: Сергій Йолкін

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