На звалищі в Грузії з “тухлих” яєць вилупилися тисячі курчат

У грузинському місті Марнеулі птахофабрика викинула на смітник кілька тисяч яєць. Через кілька днів з них вилупилися курчата.

Про це повідомляє місцеве видання Netgazeti з посиланням на мера міста Темура Абазова.

За його словами, ці яйця вважали зіпсованими, тому й викинули.

На полігоні завжди тепло, мабуть тому з яєць вилупилися курчата.

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Місцеві жителі виклали у Facebook відео, як по звалищу бігають тисячі пухнастих грудочок.

До речі, в інтернеті стрімко набирає популярності відео, на якому хаскі намагається розворушити величезну свиню.

Фото, відео: Sahib Bayramov