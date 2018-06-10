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Факти / LOL / На звалищі в Грузії з "тухлих" яєць вилупилися тисячі курчат/

На звалищі в Грузії з “тухлих” яєць вилупилися тисячі курчат

У грузинському місті Марнеулі птахофабрика викинула на смітник кілька тисяч яєць. Через кілька днів з них вилупилися курчата.

Курчата на звалищі

Про це повідомляє місцеве видання Netgazeti з посиланням на мера міста Темура Абазова.

За його словами, ці яйця вважали зіпсованими, тому й викинули.

На полігоні завжди тепло, мабуть тому з яєць вилупилися курчата.

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Місцеві жителі виклали у Facebook відео, як по звалищу бігають тисячі пухнастих грудочок.

До речі, в інтернеті стрімко набирає популярності відео, на якому хаскі намагається розворушити величезну свиню.

Фото, відео: Sahib Bayramov

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