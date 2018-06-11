PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Курйоз у літаку: пасажир підірвав секс-ляльку прямо у салоні/

Курйоз у літаку: пасажир підірвав секс-ляльку прямо у салоні

В аеропорту Тулузи французька поліція затримала людину, яка підірвала секс-ляльку прямо у літаку.

Через цю подію лайнер був змушений зробити незаплановану посадку у Франції, передає The Sun.

Літак прямував з Белфаста на Ібіцу.

Представники перевізника назвали ганебною поведінку пасажира. Як виявилося, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, причому пив прямо у салоні літака, що категорично заборонено.

В авіакомпанії заявили, що чоловік летів разом з друзями. Зазначається, що пасажир відмовлявся виконувати вимоги членів екіпажу.

– Ми ні в якому разі не допустимо такої ганебної поведінки на борту нашого літака, – підкреслили представники перевізника.

Читайте: В аеропорту Німеччини загорівся літак

До речі, у Каталонії створили секс-ляльки з інтелектом, які бачать коли біля них хтось поряд, реагують на дотики, слова й інтонацію.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка