Курйоз у літаку: пасажир підірвав секс-ляльку прямо у салоні

В аеропорту Тулузи французька поліція затримала людину, яка підірвала секс-ляльку прямо у літаку.

Через цю подію лайнер був змушений зробити незаплановану посадку у Франції, передає The Sun.

Літак прямував з Белфаста на Ібіцу.

Представники перевізника назвали ганебною поведінку пасажира. Як виявилося, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, причому пив прямо у салоні літака, що категорично заборонено.

В авіакомпанії заявили, що чоловік летів разом з друзями. Зазначається, що пасажир відмовлявся виконувати вимоги членів екіпажу.

– Ми ні в якому разі не допустимо такої ганебної поведінки на борту нашого літака, – підкреслили представники перевізника.

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До речі, у Каталонії створили секс-ляльки з інтелектом, які бачать коли біля них хтось поряд, реагують на дотики, слова й інтонацію.