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Нарешті виліз з бункера – карикатура на зустріч Трампа і Кім Чен Ина

Відомий карикатурист Сергій Йолкін намалював картинку, на якій лідер КНДР Кім Чен Ин зустрічається з президентом США Дональдом Трампом.

Карикатуру Сергій Йолкін опублікував у Facebook.

На картинці видно, як Кім Чен Ин вилазить з ядерного бункера.

Біля нього стоїть президент США Дональд Трамп який намагається потиснути руку лідера КНДР.

Читайте: Не поділили лімузин: курйоз на зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

До слова, користувачі мережі запідозрили, що прем’єр Канади Джастін Трюдо носить фальшиві брови.

Фото: Сергій Йолкін

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