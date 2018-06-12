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Не поділили лімузин: курйоз на зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Під час зустрічі президента США Дональд Трамп з лідером КНДР Кім Чен Ином стався курйозний випадок. Фотограф і оператор ледь не побилися за право першим зняти машину Трампа.

Трамп похвалився перед лідером КНДР Кім Чен Ином своєм автомобілем – броньованим лімузином на прізвисько Звір.

Він навіть дозволив колезі разом з журналістами оглянути його. В цей момнент і стався непередбачений інцидент.

Читайте: Зустріч Трампа і Кім Чен Ина: ядерне роззброєння і готовність скасування санкцій

Нагадаємо, що Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин нарешті зустрілися і потиснули один одному руки на саміті в Сінгапурі.

Трамп став першим президентом в історії США, який зустрівся з лідером КНДР.

На зустрічі глави обох держав підписали важливий документ.

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