Не поділили лімузин: курйоз на зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Під час зустрічі президента США Дональд Трамп з лідером КНДР Кім Чен Ином стався курйозний випадок. Фотограф і оператор ледь не побилися за право першим зняти машину Трампа.
Трамп похвалився перед лідером КНДР Кім Чен Ином своєм автомобілем – броньованим лімузином на прізвисько Звір.
Він навіть дозволив колезі разом з журналістами оглянути його. В цей момнент і стався непередбачений інцидент.
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Нагадаємо, що Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин нарешті зустрілися і потиснули один одному руки на саміті в Сінгапурі.
Трамп став першим президентом в історії США, який зустрівся з лідером КНДР.
На зустрічі глави обох держав підписали важливий документ.
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