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Піт послабив клей: брови Трюдо “сповзли” і стали мемом

Користувачі мережі запідозрили, що прем’єр Канади Джастін Трюдо носить фальшиві брови.

трюдо

Відео з прес-конференції Трюдо викликало бурхливі обговорення в мережі.

Декому здалося, що в ролику у канадського лідера сповзає ліва брова.

У Twitter вже з’явилося чимало жартів на цю тему.

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Також у соцмережі з’явився аккаунт, присвячений бровам прем’єра.

– Щоб ви знали, це правда. У Джастіна Трюдо фальшиві брови, та в основному він про нас дуже добре дбає. Але Трамп його сильно залякав, і піт послабив клей, на якому ми тримаємося. Не переживайте, — повідомили “брови Трюдо”.

У той же час, деякі користувачі помітили, що брова, яка “сповзає” є оптичною ілюзією.

До речі, на Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорку канадський прем’єр прийшов у шкарпетках з зображенням героя Зоряних війн Чубаккою.

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