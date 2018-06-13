На дорожніх ямах почали заробляти. Піцерія у США придумала як

Американська Domino’s Pizza знайшла спосіб рекламувати себе корисно – вони латають дірки на дорогах і вставляють у латки свій логотип.
За словами Domino’s Pizza, вони латають асфальт за свої гроші, тому що вибоїни на дорозі можуть завдати “незворотньої шкоди вашій піці”.
Вони навіть поклали GoPro всередину коробки для піци, щоб показати, наскільки небезпечними можуть бути великі ями для піци пепероні з додатковим сиром.
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Нагадаємо, рекламники назвали два основні тренди реклами в 2018 році.
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