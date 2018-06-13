У штаті Міннесота (США) єнот, який почав дертися по одній з найвищих будівель у місті Сент-Пол, став зіркою.

У мережі користувачі почали активно ділитися фотографіями єнота, який вирішив забратися на одну з найвищих будівель міста Сент-Пол (американський штат Міннесота), повідомляє TJournal.

Після того, як про тварину розповіла місцева радіостанція MPR News у історії в Twitter з’явився тег #MPRraccoon. Працівники вежі ділилися у мережі фотографіями єнота і розповідали про його прогрес.

Один з перших знімків був зроблений на 13 поверсі, де тварина дерлася по стіні. На 21 поверсі єнот вирішив зробити перерву і ліг на підвіконні, щоб відпочити.

Після цього він заліз на 23 поверх, і почав спускатися, зупиняючись для відпочинку. Однак через деякий час очевидці повідомили, що єнот все ж таки дістався до даху.





Єнот кілька днів ліз по стіні хмарочоса до 28 поверху і став зіркою / 3 фотографии

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До слова, у Мічигані (США) єнотиха з малюками, що бігли по даху, провалили стелю і не на жарт налякали господарів будинку, які прибігли на шум.

Фото: Twitter