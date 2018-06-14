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Дівчина застрягла головою у вихлопній трубі пікапа

Відвідувачка американського музичного фестивалю Winstock застрягла головою у вихлопній трубі вантажівки.

Відео з визволенням полонянки стало вірусним, а сама вона потім розповіла, що було весело, пише Kare11.

Це сталося у Міннесоті на фестивалі кантрі-музики.

Відео зі спробою витягти полонянку з машини подивилися вже більше двох з половиною мільйонів осіб.

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У департаменті шерифа округу МакЛеод підтвердили, що дівчина була п’яна. Звільнити її було непростим завданням, для якого довелося викликати бригаду пожежників.

З героїнею ролика, яку звуть Кейтлін, змогли поспілкуватися журналісти видання Leader. Вона розповіла, що просто веселилася з друзями, коли побачила цю вихлопну трубу. Тут дівчина вирішила, що її голова пролізе.

Дев’ятнадцятирічна Кейтлін провела у трубі майже 45 хвилин.

Нагадаємо, чоловік поліз у туалет за телефоном і застряг.

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