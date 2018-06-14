Відкриття ЧС-2018 з футболу вже збирає меми.

ЧС з футболу 2018 уже набирає популярність у мережі. Проте з негативним відтінком. Користувачі вже активно жартують над церемонією відкриття мундіалю.

Найбільше відкриття ЧС з футболу запам’яталося “гострій на язик” мережі нецензурним жестом на камеру Роббі Вільямса під час виступу, а також промовою президента РФ Володимира Путіна, яка, прогнозовано, вихваляла його “любов” до футболу.





















Володя, класний бюстгальтер: меми на відкриття ЧС-2018 з футболу / 11 фотографий

Читайте: Футболісти збірної Англії відмовилися їсти коровай, подарований в РФ

Нагадаємо, знаменитий двійник Ліонеля Мессі з Ірану заплутав російських поліцейських.