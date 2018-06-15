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Ходулі не докрутили? Путін осоромився на фото з Моурінью

У мережі з’явилося фото Володимира Путіна з португальським футболістом Жозе Моурінью, яке вкотре поставило під сумнів зріст президента РФ.

Путін та Моурінью

На фото з португальським футболістом Жозе Моурінью, зріст якого 174 см, президент РФ Володимир Путін раптово виявився значно нижчим.

Ще недавно Путін був на одному рівні зі 170 см президента Франції Еммануеля Макрона.

– Путін із Моурінью: ось вічно клони налажють із регулюванням ходуль! То перекрутять в один зріст зі 179 сантиметрами Макрона, то недокрутять на пів-долоні до 174 см Моурінью, – написав політолог Олексій Голобуцький.

Фото: Олексій Голобуцький

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Зауважимо, що в офіційних джерелах дані про зріст Путіна різняться: хтось приписує Путіну 170 см зросту, тоді як інші – 167 см і навіть 162 см.

Зріст Жозе Моурінью – 174 см, Еммануеля Макрона – 179 см.

До слова, це не перший конфуз Путіна через зріст. Раніше в мережі обговорювали фото президента РФ на Великдень.

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