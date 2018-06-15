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Заходь першою! Конфуз Меган Маркл на офіційному заході з Єлизаветою ІІ

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вперше без чоловіка супроводила на офіційний захід королеву Єлизавету II. Не обійшлося без конфузу.

У четвер Меган Маркл вперше без чоловіка принца Гаррі супроводила на офіційний захід королеву Єлизавету II.

Чи то від хвилювання, чи то від втоми Меган забарилася біля авто.

Коли герцогиня та королева підійшли до машини, Єлизавета II зупинилася, аби пропустити дружину онука вперед.

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У свою чергу Меган намагалася пропустити її першою, забувши певні королівські правила.

– Заходь першою. Або обирай сама, – сказала Єлизавета II Меган.

Раніше Меган Маркл порушила правила етикету королівської сім’ї і прийшла на парад у сукні з відкритими плечима.

Фото: Кадр із відео

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