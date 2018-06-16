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На одеському пляжі цуценя хаскі краде тапки відпочивальників

На одному з пляжів Одеси двомісячне цуценя хаскі вкрало тапок відпочивальника.

Кумедне відео опубліковано на YouTube-каналі Kiss Tsunami.

Господиня тварини намагалася забрати “здобич” у маленького злодюжки, проте вихованець постійно від неї тікав.

– 2-х місячне цуценя хаскі поцупило тапок і не хоче з ним розлучатися, – підписали під відео.

Читайте: Кіт, що спостерігає за вами – нова дивовижна оптична ілюзія

До речі, раніше ми публікували 10 фото, які змусять вас сміятися.

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