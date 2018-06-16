Не більше 5 секунд – Netflix заборонив співробітникам дивитися один на одного

Компанія Netflix ввела правило, через яке співробітники не можуть дивитися один на одного більше 5 секунд.

Компанія Netflix прийняла нові правила поведінки для співробітників, які забороняють їм дивитися один на одного довше 5 секунд, повідомляє The Sun.

Крім того, співробітникам забороняють довго обійматися або торкатися один одного, фліртувати, запрошувати колег на побачення, якщо їм відмовили.

Також не можна просити номер телефону у колег, якщо вони не хочуть його передавати.

Нові правила ввели через скандал з продюсером Харві Вайнштейном і рух MeToo.

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Першими виконувати нові правила повинні почати співробітники знімальної групи серіалу Чорне дзеркало.

До слова, американська Domino’s Pizza знайшла спосіб рекламувати себе корисно – вони латають дірки на дорогах і вставляють в латки свій логотип.