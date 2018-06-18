Вболівальники ЧС-2018, які приїхали в Єкатеринбург, поскаржилися на готель Великий Урал. Причиною стала абсолютна невідповідність фотографіям на Booking.com.

Так, фанати з Уругваю Херман і Маурісіо приїхали подивитися один з матчів Чемпіона світу з футболу в Росії, пише сайт 66.

Хлопці замовили ще за тиждень на Booking.com готель в Єкатеринбурзі, однак номери, які були показані на фото, повністю відрізняються від того, що чекало фанатів на місці.

За дві доби в номері для чотирьох осіб уругвайці заплатили 20 тисяч рублів (8 396 грн. – Ред.) – 2,5 тисячі рублів (1 050 грн. – Ред.) на добу за особу.

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– Це не готель, це машина часу! Ми впевнені, що останнім гостем тут був Ленін. Чесно скажу, щоночі я боявся, що з дірки в туалеті вилізе монстр і з’їсть мене. Єдиний плюс готелю – місце розташування, хоч в цьому нам пощастило, – каже Маурісіо.



Не готель, а машина часу! Фанатів ЧС-2018 обдурили в Єкатеринбурзі / 2 фотографии

Нагадаємо, в Японії відкрився готель, в якому можна орендувати кота.