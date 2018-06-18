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Під Києвом лось розгулював серед людей

У селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області лось розгулював серед людей.

Про це на сторінці Вишгорода у Facebook повідомила свідок цікавого події Юлія Прокуда.

За її словами, чоловіки, які зустріли тварину, обійшлися з ним грамотно – викликали ветеринара, а потім відвезли назад до лісу.

На опублікованих фотографіях видно, як лося поять водою, а інші люди з цікавістю спостерігають за процесом.

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Під Києвом лось розгулював серед людей / 2 фотографии

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До речі, на одеському пляжі цуценя хаскі краде тапки відпочивальників. Цей процес зняли на відео.

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