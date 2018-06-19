Роббі Вільямс пояснив, кому показав палець на відкритті ЧС

Виконавець зазначив, що намагався пояснити, скільки часу залишилося, і не розраховував, що його жест розцінять як непристойний.

Роббі Вільямс, який показав непристойний жест на відкритті ЧС-2018 у Росії, пояснив, що просто сигналізував: залишилася тільки одна хвилина до початку гри.

– Я був під великим тиском, тому що залишилася одна хвилина, і я не знав, чи зможу я зробити це через півхвилини, тому я просто показав, що одна хвилина, – наводить слова виконавця портал Joe.

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До слова, Факти ICTV зібрали меми на відкриття ЧС-2018 з футболу.