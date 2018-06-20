PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Дурні закони від Путіна - смішна карикатура/

Дурні закони від Путіна – смішна карикатура

Відомий художник Сергій Йолкін опублікував карикатуру, на якій президент РФ Володимир Путін придумує закони.

Володимир Путін

Картинку Сергій Йолкін опублікував у Facebook.

На карикатурі в голові у Путіна спливають такі ідеї законів, як право пробної шлюбної ночі і закон про соціальну евтаназію.

– Ось поперло, так поперло, – кричить президент РФ на картинці.

Читайте: Ходулі не докрутили? Путін осоромився на фото з Моурінью

До слова, відомий художник Сергій Йолкін намалював карикатуру, на якій президент РФ Володимир Путін представляє нову розробку до чемпіонату світу з футболу.

Фото: Сергій Йолкін

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка