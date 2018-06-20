Пара зайнялася сексом у літаку на очах у пасажирів (18+)

Під час польоту в Мексику пасажири вирішили зайнятися сексом у літаку. Любовні втіхи пари зняли на відео.
Під час польоту в Мексику сімейна пара зняла відео, як їхні сусіди займаються сексом прямо в салоні літака.
Автори відео були приголомшені тим, що відбувається. У якийсь момент вони показали панораму літака, демонструючи, наскільки невеликий салон.
– Моя мама й тато просто намагалися спокійно з’їздити в Мексику, і ось вони надіслали мені це, – написала Кайлі Таллі у Twitter.
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На замітку, Факти ICTV писали про те, як зайнятися сексом у літаку і не спалитися на гарячому.
Відео: Kiley Tully
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