Пара зайнялася сексом у літаку на очах у пасажирів (18+)

Під час польоту в Мексику пасажири вирішили зайнятися сексом у літаку. Любовні втіхи пари зняли на відео.

Під час польоту в Мексику сімейна пара зняла відео, як їхні сусіди займаються сексом прямо в салоні літака.

Автори відео були приголомшені тим, що відбувається. У якийсь момент вони показали панораму літака, демонструючи, наскільки невеликий салон.

– Моя мама й тато просто намагалися спокійно з’їздити в Мексику, і ось вони надіслали мені це, – написала Кайлі Таллі у Twitter.

На замітку, Факти ICTV писали про те, як зайнятися сексом у літаку і не спалитися на гарячому.

Відео: Kiley Tully