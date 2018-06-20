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У метро Києва помітили чоловіка з живою лисицею

У київському метро в одному з вагонів помітили чоловіка, який тримав на руках лисицю.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Максим Трінеєв.

На тварині була надіта шлея з повідком.

–  Що тільки не зустрінеш у  метро, насправді, лячно дуже, – припустив автор фото Максим Трінеєв.

Також він додав, що “хвіст завдовжки у тіло і майже лисий, линяє, напевно”.

Читайте: Під Києвом лось розгулював серед людей

До слова, це не перший випадок у метро Києва. Раніше там помітили чоловіка з живим єнотом на голові.

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