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В Індії миші обгризли в банкоматі купюри на мільйон

В Індії миші залізли в банкомат і обгризли купюри на суму в 1 мільйон 238 тисяч рупій.

Миші

Інцидент стався в індійському місті Тінсукії. Банкомат належав Державному банку Індії, пише India Today.

Після декількох тижнів неполадок із банкоматом співробітники банку прибули на місце, щоб з’ясувати причини.

З’ясувалося, що більша частина грошей була знищена мишами.

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У цілому в банкоматі знаходилося 2 млн 948 тис. рупій. Однак від більшості купюр залишилися лише уривки.

Раніше в Індії щури знищили кілька тисяч літрів алкоголю, який зберігався у поліцейській дільниці.

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