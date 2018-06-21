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Переплутав з норою – в Австралії у пральній машині знайшли вомбата

В Австралії вомбат переплутав пральну машинку з норою і вирішив забратися в неї.

Вомбат у пральній машині

В Австралії вомбат на прізвисько Хейзел вирішив, що пральна машинка добре зійде за нору і забрався в неї. Відео з твариною виклали в Youtube.

Вомбат намагався притоптати речі, щоб поміститися у пральній машинці, але випадково повернув барабан і опинився під купою білизни.

Жінка допомогла тварині вилізти з машини, після чого він швидко втік.

Читайте: У метро Києва помітили чоловіка з живою лисицею

До слова, в Індії миші залізли в банкомат і обгризли купюри на суму в 1 мільйон 238 тисяч рупій.

Відео: Sleepy Burrows Wombat Sanctuary

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