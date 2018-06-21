У Києві на параді випускників стався курйоз з голубами

У Києві під час урочистої церемонії випуску курсантів з Національної академії внутрішніх справ стався курйоз з голубами.

– Випускний “поліцейської академії”. Зверніть увагу на голубів миру, – підписали журналісти Укрінформ під відео у Twitter.

Поки курсанти марширували, два птахи ходили під ногами, як ні у чому не бувало. При цьому, один голуб все ж полетів, проте другого не злякали ні шум, ні гуркіт, ні велика кількість людей. Він крутився біля дівчат, поки його не забрали з майданчика.

З академії випустилось майже 700 бакалаврів, які будуть нести службу у підрозділах Національної поліції. 20 випускників, більшість з яких – дівчата, отримали дипломи з відзнакою.

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До речі, раніше стався кумедний випадок з голубом, який знайшов $20.

ФОТО, ВИДЕО: Укринформ