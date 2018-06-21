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Вийшов на 3 хвилини раніше! Японця оштрафували за вихід на обід

Японський держслужбовець отримав штраф і догану за те, що відлучився на обідню перерву на три хвилини раніше встановленого терміну.

Про це повідомляє The Guardian.

Дане порушення він скоїв 26 разів протягом семи місяців.

Щоб покарати винного 64-річного співробітника водопровідного бюро, керівники скликали телеконференцію, на якій охарактеризували поведінку службовця як “дуже сумну”.

У бюро заявили, що працівник цим порушив внутрішні правила, що вимагають від службовців “концентруватися на роботі”.

Інцидент стався через місяць після прийняття Японією закону, що обмежує понаднормові роботи 100 годинами. Закон спрямований на скорочення випадків каросі в Японії (смерті від переробок).

У 2016 році японський уряд заявляв, що у країні кожному п’ятому працівникові загрожує каросі.

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До речі, в Японії керівник оголосив догану і змусив співробітницю вибачитися за те, що вона завагітніла раніше встановленої черги.

ФОТО: Рixabay

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