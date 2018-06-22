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З собакою на роботу – новий флешмоб у мережі

Користувачі мережі почали флешмоб з тваринами на роботі.

Собака

У мережі почався флешмоб Візьми пса на роботу і користувачі активно публікують фотографії своїх собак на роботі, повідомляє BBC Україна.

Хештег #TakeYourDogToWorkDay використали понад 10 тис. разів.

День, в який власники беруть своїх собак на роботу заснувала у 1999 році організація Pet Sitters International. Мета цього дня – щоб люди брали псів із притулків.

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З собакою на роботу – новий флешмоб у мережі / 4 фотографии

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До слова, на одному з пляжів Одеси двомісячне цуценя хаскі вкрало тапок відпочивальника.

Фото: mombasa_sucasa, poppy.reads, benfogle, buddythegsduk, balu_the_frenchbulldog

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