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Допоможіть це роздивитися! Топ-20 фото модників з метро

Кого тільки не зустрінеш у метро Києва. Тут вам і дівчина у прозорих штанях і бабуся, виряджена у костюм з конопель, і навіть персонажі у піжамі. Факти ICTV зібрали веселу добірку модників підземки столиці.

Що вже тут сказати наші люди вміють виділитися з натовпу і не важливо як – за допомогою безглуздих штанів чи повністю прозорої сукні. Приковувати до себе увагу – це наш коник!

Всім людям зі стилем присвячується!

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Допоможіть це роздивитися! Топ-20 фото модників з метро / 20 фотографий

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До речі, Факти ICTV зібрали топ-10 речей, які не варто одягати в офіс влітку.

ФОТО: Типичный Киевfashion_kiev_metro@Vampoom

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