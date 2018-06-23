Кого тільки не зустрінеш у метро Києва. Тут вам і дівчина у прозорих штанях і бабуся, виряджена у костюм з конопель, і навіть персонажі у піжамі. Факти ICTV зібрали веселу добірку модників підземки столиці.

Що вже тут сказати наші люди вміють виділитися з натовпу і не важливо як – за допомогою безглуздих штанів чи повністю прозорої сукні. Приковувати до себе увагу – це наш коник!

Всім людям зі стилем присвячується!



Практичні сережки: закінчився чай - бери та використовуй.

Поспішала та забула одягнутися.

Напевно, у молодості бабуся була хіпі.

Нічні метелики летять додому після зміни.

Коли боїшся забути власне ім'я. Хм, цікаво, як він буде його читати.

Захисників повинні знати в обличчя.

Новий стиль сідіння у транспорті.

Набирав картоплю у супермаркеті та забув зняти рукавичку.

Аби ноги не замерзли, все ж таки літо.

Коли дружина випрала джинси при високій температурі.

Де ж подівся ніс кота?

Одним рухом елегантні брюки перетворюються на шорти.

Стильні самки у лосинах вийшли на полювання.

Леопардове манто додасть вам витонченості і граціозності.

Дівчата у піжамах зараз модно.

Як вам такий стиль?

Мері Поппінс спустилася у метро.

Коли дуже поспішав і забув переодягтися.

Хто хижачку загубив? Дуже стильна бабуля. Допоможіть це роздивитися! Топ-20 фото модників з метро / 20 фотографий

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ФОТО: Типичный Киев; fashion_kiev_metro; @Vampoom