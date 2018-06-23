Кого тільки не зустрінеш у метро Києва. Тут вам і дівчина у прозорих штанях і бабуся, виряджена у костюм з конопель, і навіть персонажі у піжамі. Факти ICTV зібрали веселу добірку модників підземки столиці.
Що вже тут сказати наші люди вміють виділитися з натовпу і не важливо як – за допомогою безглуздих штанів чи повністю прозорої сукні. Приковувати до себе увагу – це наш коник!
Всім людям зі стилем присвячується!
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Практичні сережки: закінчився чай - бери та використовуй.
Поспішала та забула одягнутися.
Напевно, у молодості бабуся була хіпі.
Нічні метелики летять додому після зміни.
Коли боїшся забути власне ім'я. Хм, цікаво, як він буде його читати.
Захисників повинні знати в обличчя.
Новий стиль сідіння у транспорті.
Набирав картоплю у супермаркеті та забув зняти рукавичку.
Аби ноги не замерзли, все ж таки літо.
Коли дружина випрала джинси при високій температурі.
Де ж подівся ніс кота?
Одним рухом елегантні брюки перетворюються на шорти.
Стильні самки у лосинах вийшли на полювання.
Леопардове манто додасть вам витонченості і граціозності.
Дівчата у піжамах зараз модно.
Як вам такий стиль?
Мері Поппінс спустилася у метро.
Коли дуже поспішав і забув переодягтися.
Хто хижачку загубив?
Дуже стильна бабуля.
Допоможіть це роздивитися! Топ-20 фото модників з метро / 20 фотографий
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ФОТО: Типичный Киев; fashion_kiev_metro; @Vampoom