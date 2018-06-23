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Хорватські фанати знялися в ямі у Росії і стали мемом

Хорватські фанати нарвалися на жарти після того, як сфотографувалися в дорожній ямі у Росії.

Хорватські футбольні вболівальники стали героями мемів після того, як зняли себе на фото у дорожній ямі в Нижньому Новгороді (Росія).

Користувачі мережі з гумором “посадили” хлопців у різні ями в Росії і не лише…

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Хорватські фанати знялися в ямі у Росії і стали мемом / 8 фотографий

Читайте: Роббі Вільямс пояснив, кому показав палець на відкритті ЧС

До слова, Факти ICTV зібрали меми на відкриття ЧС-2018 з футболу.

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