Ліг біля воріт – на матч чемпіонату Австралії з футболу забіг кенгуру

В Австралії під час футбольного матчу кенгуру вибіг на футбольне поле.
В Австралії під час футбольного матчу між Belconnen United Blue Devils і Canberra кенгуру перестрибнув метрову огорожу і ліг біля воріт, повідомляє NDTV.
Це сталося після першого тайму матчу, коли команди пішли в роздягальню.
Працівники стадіону кинули тварині м’яч, а потім прогнали з поля. Пізніше кенгуру повернувся на стадіон вже під час матчу.
A brief summary of why the second half was delayed today at Deakin, between @BLUE_DEVILSFC & @CanberraFC1 .
@BarTVsports pic.twitter.com/86mypdYf3B
— CapitalFootball (@CapitalFootball) 24 июня 2018 г.
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До слова, у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області лось розгулював серед людей.
Відео: CapitalFootball
Фото: CapitalFootball (Скріншот)