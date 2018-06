Ліг біля воріт – на матч чемпіонату Австралії з футболу забіг кенгуру

В Австралії під час футбольного матчу між Belconnen United Blue Devils і Canberra кенгуру перестрибнув метрову огорожу і ліг біля воріт, повідомляє NDTV.

Це сталося після першого тайму матчу, коли команди пішли в роздягальню.

Працівники стадіону кинули тварині м’яч, а потім прогнали з поля. Пізніше кенгуру повернувся на стадіон вже під час матчу.

A brief summary of why the second half was delayed today at Deakin, between @BLUE_DEVILSFC & @CanberraFC1 .

@BarTVsports pic.twitter.com/86mypdYf3B

— CapitalFootball (@CapitalFootball) 24 июня 2018 г.