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Ліг біля воріт – на матч чемпіонату Австралії з футболу забіг кенгуру

В Австралії під час футбольного матчу кенгуру вибіг на футбольне поле.

Кенгуру

В Австралії під час футбольного матчу між Belconnen United Blue Devils і Canberra кенгуру перестрибнув метрову огорожу і ліг біля воріт, повідомляє NDTV.

Це сталося після першого тайму матчу, коли команди пішли в роздягальню.

Працівники стадіону кинули тварині м’яч, а потім прогнали з поля. Пізніше кенгуру повернувся на стадіон вже під час матчу.

 

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До слова, у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області лось розгулював серед людей.

Відео: CapitalFootball

Фото: CapitalFootball (Скріншот)

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