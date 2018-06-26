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Дрес-код – без трусів: нічний клуб у Тернополі висміяв заборону міськради

У Тернополі один з нічних клубів на знак протесту проти заборони торгувати у свята білизною організовує вечірку без трусів.

Про це в Facebook написав один з власників закладу Тарас Ковальчук.

– Ми тут подумали і вирішили підтримати наших депутатів, і в неділю провести вечірку в підтримку їх рішення. Неділю 1 липня. У Лисому вечірка без трусів!, – написав він.

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При цьому додав, що наявність нижньої білизни перевіряти не будуть. У той же час запевнив, що кожен, хто принесе із собою труси в руках і покаже їх на вході, отримає коктейль в подарунок.

Нагадаємо, у Тернополі депутати проголосували за заборону на продаж трусів на ринку під час релігійних свят.

Фото: Dreamstime.

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