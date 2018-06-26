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Мафіозі та супермен: незадоволений пес став мемом

Кумедний пес, який не любить купатися, став героєм мемів у мережі.

На форумі Reddit опублікували фотографію пса, який дуже незадоволений тим, що його засунули в ванну.

Форумчани розтягнули цей знімок на фотожаби та зробили пса “Черчіллем”, мафіозі та навіть суперменом.

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Мафіозі та супермен: незадоволений пес став мемом / 9 фотографий

Читайте: З собакою на роботу – новий флешмоб у мережі

Нагадаємо, у США на конкурсі обрали найпотворнішу собаку в світі.

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