Топ-7 курйозних випадків на рибалці

Сьогодні Всесвітній день рибальства, встановлений указом президента ще у 1995 році. Факти ICTV зібрали курйози, у які потрапляли рибаки.

Спіймав окуня голими руками

Майстерність деяких рибалок по-справжньому вражає. Спритному чоловіку вдалося спіймати окуня голими руками без використання вудки чи спінінга.

Під час риболовлі чоловік використовував тільки приманку у вигляді малька, якого тримав за хвіст.

На відео видно, як рибалка опустив наживку у воду, а вже через кілька секунд риба клюнула та опинилася в руках у чоловіка. Рибалка вийняв окуня з води, однак майже одразу відпустив рибу назад у воду.

Песець вкрав улов рибалки

В інтернеті опублікували відео, на якому нахабний песець намагається поцупити улов у рибалки прямо з лунки.

На відео тварина довго бродить біля лунки, не наважуючись схопити мойву. Рибак його відганяє зі словами: “Лунка моя, риба моя”, “Не можна бути таким, хлопець!”

Після чого песець починає шкребти лід і дивитися на рибалку. І тільки після того, як він каже: “Гаразд, бери”, тварина хапає і з’їдає бажану рибку.

Квест на виживання

17 листопада 2017 року в австралійському штаті Західна Австралія 2 рибака застрягли в болотистій прибережній зоні. Їх шукали більше доби і знайшли тільки 21 листопада.

Позашляховик, на якому вони їхали, загруз у безлюдних місцях на північ від міста Брум (округ Кімберлі).

В якийсь момент один з рибалок побачив крокодила, що підбирається до машини. Чоловіки вирішили сховатися від рептилії на даху автомобіля.

– Не уявляю, що відбувалося у них в головах після п’яти днів у такому місці, та ще й у спекотну погоду, — зазначив співробітник поліції Марк Балфур.

Він розповів, що рибалки були вкрай виснажені, зневоднені і отримали тепловий удар.

Іноді риба сама йде до рук

У Новій Зеландії серфер-рибалка Джейсон Гроукотт зловив 11-кілограмового окуня буквально голими руками. Рибалка помітив великого окуня зі слідами акулячих зубів на череві, поки плив на дошці для серфінгу. Коли він підплив до риби, та сама кинулася до нього на дошку, чоловікові залишалося тільки примотати її мотузкою. – По суті, я виграв лотерею. Не думаю, що таке коли-небудь повториться зі мною у цьому житті, – сказав Гроукотт.

Коли рибалка перетворюється на битву

У США рибак сфотографував свою боротьбу з великою водяною змією, яка намагалася вкрасти його улов.

Пригода сталася з Бобом Ховардом на озері Ретбун у штаті Айова. Ховард помітив, що за його поплавком спостерігає досить велика водяна змія.

Чоловік спочатку спробував відігнати рептилію палицею, але це допомогло лише ненадовго.

Змія схопила зубами рибу, яка виявилася перед цим у Ховарда на гачку, і стала тягти її до себе. Рибак спробував перетягнути улов, проте безуспішно.

У результаті змія спливла разом з рибою. Тим часом Ховард встиг зробити кілька знімків рептилії в процесі своєї боротьби з нею.

Рибалка зближує

Песець, який випрошував мойву у рибалок, знову повернувся за рибою. Щоправда цього разу він був не один, а з лисицею.

На відео білосніжний песець прибіг до чоловіка під час риболовлі і навіть спробував освоїти снігохід рибалок. Слідом за ним у кадрі з’явилася лисиця.

Тварини поласували мойвою і втекли.

Незвичний улов

В американському місті Сент-Огастін, штат Флорида, дівчина у стані алкогольного сп’яніння клюнула на вудочку риболова.

22-річна Олександрія Тернер (Alexandra Turner) підпливла до чоловіка, що стояв з вудочкою біля берега. З нецензурною лайкою вона схопила зубами волосінь і попливла у море c рибальською снастю.

Дівчину затримали. Її підозрюють у порушенні громадського порядку в стані сп’яніння.

Читайте: Топ-7 незвичайних уловів рибалок



До речі, Факти ICTV знайшли найкращі місця у Києві, де дозволена риболовля абсолютно безкоштовно.

ВІДЕО: Vlad Sorokin; Robert Earl Woodard Bass fishing; Ildar Biktimirov



ФОТО: ABC News; Stuff; NDTV; Рixabay