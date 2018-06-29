Це ж смішно – Шварценеггер познущався зі стратегії Трампа

Відомий актор Арнольд Шварценеггер виступив проти стратегії президента США Дональда Трампа з порятунку вугільної галузі.

Відомий актор Арнольд Шварценеггер розкритикував стратегію президента США Дональда Трампа, що направлена на порятунок вугільної промисловості, повідомляє Голос Америки.

– Президенте Трамп, я знаю, ви насправді хочете бути героєм фільму жанру екшн, вірно? Тож слухайте Термінатора! Повертатись назад у часі потрібно тільки задля захисту майбутніх поколінь. Однак, ваша адміністрація намагається повернутись у часі, щоб врятувати вугільну галузь, яка є загрозою для майбутніх поколінь, – говорить актор.

Спроби Трампа врятувати вугільну галузь він прирівняв до порятунку інших застарілих речей.

– Нерозумно і навіть сміховинно повертати застарілі технології. Що ви захочете повернути потім? Дискети? Факси? Пейджери?, – додав Шварценеггер.

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До слова, президент Франції Еммануель Макрон і відомий актор Арнольд Шварценеггер потролили президента США Дональда Трампа за його ставлення до Паризької кліматичної угоди.