У РФ випускникам видали грамоти з прапором і гербом України

У російському Сєрові випускникам школи № 22 видали грамоти про закінчення навчання з гербом і прапором України.

Інцидент стався у середній загальноосвітній школі №22 в Сєрові Свердловської області, пише Znak.

У школі уточнили, що такі грамоти отримали тільки випускники 11-А класу. Помилку допустила їх класний керівник при підготовці до вручення почесних грамот.

– Просто прогледіли. Звичайно, ніхто не хотів цього робити навмисне. Рамка грамоти була завантажена з інтернету. Ніхто не звернув уваги – ну, стрічка кольорова. А потім хтось вже побачив, що там нанесені і герб, і прапор України, – розповіли у школі.

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Зараз випускники приносять грамоти назад, їх замінюють на нові, вже російського зразка.

До слова, такий випадок вже не перший. Раніше школярів Уссурійська нагородили грамотами з українською символікою.

Фото: Znak.com