У чоловіка вибухнула камера у взутті для зйомок під спідницями

Житель штату Вісконсін (США) отримав опіки після того, як у його взутті вибухнула відеокамера, якою він планував зробити фото і відео, заглядаючи жінкам під спідниці.

Про це пише ВВС.

32-річний чоловік сам здався владі. Йому не пред’явили жодних звинувачень, тому що він ще не встиг зробити фото та відеозаписи.

Виявилося, що вибухнула батарея відеокамери, вмонтованої у взуття.

Керівник поліції міста Медісон Майк Коваль написав про цей незвичайний інцидент у своєму блозі.

– Після вибуху він отримав медичну допомогу, адже у нього були опіки. Потім він зізнався в тому, що сталося, своєму священику, – сказав поліцейський Девід Дексхаймер газеті Wisconsin State Journal.

Потім чоловік здався поліції, заявивши, що скоїв злочин сексуального характеру.

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У своєму блозі Майк Коваль пише, що йому дали кілька порад про те, як вести себе, і відпустили.

Розслідування справи триває.

У 2015 році у Вісконсині прийняли закон, який вважає фотографування під спідницею без дозволу тяжким злочином.

Порушнику цього закону загрожує до 3,5 років позбавлення волі і штраф у розмірі $10 тис.

Раніше в Тюмені затримали місцевого жителя, який встановив приховану камеру в загальному душі багатоквартирного будинку.

Фото: inform-ua.info.