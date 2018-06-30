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У Росії загубили речі й документи футболістів Уругваю

5 валіз команди Уругваю не долетіли разом з футболістами з Нижнього Новгорода до Сочі.

Багаж футболістів збірної Уругваю не доставили до Сочі, де відбувся їхній матч з португальцями в рамках 1/8 фіналу ЧС-2018, повідомляє у суботу, 30 червня, Інтерфакс з посиланням на джерело в сочинському аеропорту

За словами співрозмовника агентства, поліцейські Сочі з’ясували, що частину багажу збірної Уругваю не завантажили в літак, забувши у камерах зберігання.

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За інформацією Telegram-каналу Mash, у валізах знаходилися особисті речі та документи футболістів. Багаж вже доставили до Сочі, повідомляє Mash.

Відзначимо, що збірна Уругваю завдяки дублю Едінсона Кавані здобула перемогу над Португалією – 2: 1.

Нагадаємо, FIFA прийняла рішення застосувати санкції до легендарного Дієго Марадони за його поведінку на ЧС-2018.

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