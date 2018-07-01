Обібрали до трусів! “Голий” протест на Красній площі у Москві

На Красній площі в Москві житель Ростова-на-Дону Слава Шумський провів одиночний пікет, прикриваючи своє тіло тільки шматком картону з написом “Обібрали до трусів”.

Свою акцію проти підвищення пенсійного віку в Росії він назвав “Труси протесту”, фото він виклав на своїй сторінці в Facebook.

Поліція не встигла затримати Шумського, оскільки його голий протест тривав не більше двох хвилин.

Тим часом, за даними Олексія Навального, загальноросійська акція проти підвищення пенсійного віку охопила вже майже 40 міст РФ. Поки все проходить спокійно.

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Нагадаємо, 14 червня прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв оголосив про підвищення пенсійного віку з 2019 року: для чоловіків – до 65 років, для жінок – до 63 років.