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Трамп увірвався на чуже весілля і поцілував наречену

Президент США Дональд Трамп випадково опинився на чужому весіллі, чим влаштував молодятам великий сюрприз.

Президент США Дональд Трамп приїхав у Національний гольф-клуб Trump National Doral у штаті Флорида, що належить йому, в той момент, коли там проходило весілля незнайомих йому людей. Про це повідомляє TMZ.

На кадрах видно, що він анітрохи не розгубився – обійняв і поцілував наречену і потиснув руку нареченому. При цьому гості виявилися дуже раді появі такого непроханого гостя. Через деякий час Трамп пішов.

Читайте: Меланія Трамп осоромилась через “послання” на куртці

Нагадаємо, Трамп на зустрічі в президентом Росії Володимиром Путіним має намір обговорити війну в Україні.

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