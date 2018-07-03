У США ведмідь пробрався у двір будинку, щоб скупатися в джакузі

В Альтадені (штат Каліфорнія, США) ведмідь прийшов скупатися у басейні з джакузі до одного з мешканців міста.

Купання ведмедя у басейні з джакузі зняв на відео власник будинку в місті Альтадена, пише Los Angeles Times.

За словами чоловіка, він налив собі коктейль і вирішив розслабитися у басейні, коли побачив, як через паркан його будинку суне ведмідь.

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Господар сховався у будинку, а ведмідь пірнув у басейн.

Тварина купалася кілька годин. Коли вона пішла, спантеличеному чоловікові довелося зробити собі подвійну випивку, щоб оговтатися від несподіваного гостя.

Раніше в США бурий ведмідь убив волонтера, який брав участь у пошуках туриста.

Відео, фото: Mark Hough/WPRI, Pixabay