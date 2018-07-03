В Одеській області на полі вистригли нецензурне послання

В Одеській області аерофотозйомка зафіксувала вистрижене на полі нецензурне висловлювання “х*й вам”.
Фото оприлюднила журналістка Зоя Казанжи у Facebook.
За словами журналістки, прикордонники вже почали розшукувати автора напису.
– Плітки приписують це дійство місцевому фермеру з Захарівського району. Фермер раніше орендував і обробляв це поле.
Потім земля була виставлена на торги. За ціною, яка мінімум вдвічі була вища за середню по Україні, – пише Казанжи.
Фото: Zoya Kazanzhy
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За її словами, фірма, яка перемогла на тендері, скуповує землі так, аби фермери не мали можливості конкурувати, адже таких грошей у них немає.
Раніше на пляжі в Одесі собака намагався зібрати всі буйки та винести їх на берег.
Фото: Zoya Kazanzhy, Pixabay
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