В Одеській області на полі вистригли нецензурне послання

В Одеській області аерофотозйомка зафіксувала вистрижене на полі нецензурне висловлювання “х*й вам”.

Фото оприлюднила журналістка Зоя Казанжи у Facebook.

За словами журналістки, прикордонники вже почали розшукувати автора напису.

– Плітки приписують це дійство місцевому фермеру з Захарівського району. Фермер раніше орендував і обробляв це поле. Потім земля була виставлена на торги. За ціною, яка мінімум вдвічі була вища за середню по Україні, – пише Казанжи.

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За її словами, фірма, яка перемогла на тендері, скуповує землі так, аби фермери не мали можливості конкурувати, адже таких грошей у них немає.